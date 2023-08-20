Ось що покласти під подушку, щоб відвернути зло і привабити гроші

Монета

Це найпростіший предмет, який можна використовувати в якості "магніту" для грошей. Кажуть, що монета під подушкою може сприяти налагодженню фінансової ситуації у сім’ї, адже здатна відкрити "грошовий потік".

Пам'ятайте, що монетку, яка лежить під подушкою, більше вже не варто використовувати в розрахунках. Якщо повернути оберіг у гаманець, позитивний ефект від ритуалу може обнулитися.

Сіль

Сіль цінувалася нашими предками, адже була "дефіцитним" товаром. Саме тому з нею пов'язано багато прикмет і ритуалів.

Оскільки сіль колись була символом достатку, люди вірили, що вона здатна захистити від лихого ока. Коли у житті починались неприємності або переслідували невдачі, наші прабабусі клали під подушку мішечок із сіллю.

Лавровий лист

Лавровий лист - символ переможців і багатих людей. Ця проста спеція має неабияку енергетику, приносить віщі сни, нормалізує сон та відганяє жахіття. Здавна люди вважали, що достатньо покласти під подушку один лавровий листок, щоб почало щастити.

Перед тим, коли покласти лавровий лист, налаштуйтеся на позитив, відпустіть погані емоції та думки, помедитуйте.

Часник

Часник здавна вважався сильним оберегом від хвороб і негативної енергії. Щоб захистити свій дім від зла, наші предки клали головку часнику під ліжко. А якщо хтось мав проблеми з безсонням, клали головку часнику під подушку.

Такий ритуал має цілком логічне пояснення, адже запах часнику та речовини, які входять до його складу, заспокоюють нервову систему. Запах лише трішки проникне через тканину подушки, а тому допоможе покращити якість вашого сну.

Важливо!

Такі обряди найкраще проводити на молодий Місяць. Тоді результат може бути максимально сильним.