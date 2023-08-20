Вот что положить под подушку, чтобы отвернуть беду и привлечь деньги

Монета

Это самый простой предмет, который можно использовать в качестве "магнита" для денег. Говорят, что монета под подушкой может способствовать налаживанию финансовой ситуации в семье, ведь способна открыть "денежный поток".

Помните, что монетку, лежащую под подушкой, больше уже не стоит использовать в расчетах. Если вернуть оберег в кошелек, то положительный эффект от ритуала может обнулиться.

Соль

Соль ценилась нашими предками, ведь являлась "дефицитным" товаром. Именно поэтому с ней связано множество примет и ритуалов.

Поскольку соль когда-то была символом изобилия, люди верили, что она способна защитить от дурного глаза. Когда в жизни начинались неприятности или преследовали неудачи, наши прабабушки клали под подушку мешочек с солью.

Лавровый лист

Лавровый лист - символ победителей и богатых людей. Эта простая специя имеет невероятную энергетику, дарит вещие сны, нормализует сон и отгоняет ужасы. Издавна люди считали, что достаточно положить под подушку один лавровый листик, чтобы стало везти.

Перед тем как положить лавровый лист, настройтесь на позитив, отпустите плохие эмоции и мысли, помедитируйте.

Чеснок

Чеснок давно считался сильным оберегом от болезней и негативной энергии. Чтобы защитить свой дом от зла, наши предки клали головку чеснока под кровать. А если у кого-то были проблемы с бессонницей, клали головку чеснока под подушку.

Такой ритуал имеет вполне логическое объяснение, ведь запах чеснока и входящие в его состав вещества успокаивают нервную систему. Запах лишь немного проникнет через ткань подушки, а потому поможет улучшить качество вашего сна.

Важно!

Такие обряды лучше проводить на молодой Месяц. Тогда результат может быть очень сильным.