Ось що означає, якщо людина спіткнулась: це може сигналізувати про проблеми

До чого спіткнутися на праву ногу

Прикмети попереджають, якщо ви спіткнулись на праву ногу, то це означає, що людину чекають погані події. Також це може бути попередження, що вона щось робить не так. У подібній ситуації бажано бути обережним і бути напоготові.

Якщо ви спіткнулися на рівному місці - чекайте проблем у всіх сферах. Нечиста сила таким чином посилає проблеми на роботі. Щоб уникнути проблем, потрібно обов’язково перехреститися.

Прикмета про ліву ногу

Якщо ви спіткнулися на ліву ногу, прикмета може означати такі події в житті:

спіткнутися об поріг лівою ногою - в цей день думати про грандіозні справи не можна. Вони можуть завершитися поганим результатом

спіткнутися перед будинком - прикмета про приїзд довгоочікуваних гостей

спіткнутися на кладовищі - покійні родичі просять вас помолитися про них

Які прикмети попереджають про хороші події

Промокли під дощем

Це щасливий знак. Якщо ж вимокли не тільки ви, але і ваша сумка, то це віщує вдале вирішення робочих питань. Коли застав дощ перед далекою поїздкою, то гарантовані позитивні емоції від подорожі.

Втратили гаманець

Якщо ви загубили гаманець, то будьте готові до того, що у вас скоро з'явиться можливість заробити або вам повернуть старий борг.

Пташка забруднила одяг

Ця неприємна ситуація також має позитивне значення. Традиційно це пов’язують з грошима.

Розбився посуд

Наші пращури вірили, що гучний звук розбитого посуду відлякує злих духів.

Якщо розбилася чашка - це до приємних новин від людей з якими давно не спілкувалися. Тарілка - готуйтеся до зустрічі зі старим другом.