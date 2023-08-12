Вот что значит, если человек споткнулся: это может сигнализировать о проблемах

Во время ходьбы человек может зацепиться ногой за ступеньку, бордюр или камень и споткнуться. О возможных серьезных последствиях этого явления предупреждают народные приметы. Однако зависит какой именно ногой человек зацепился.
О чем предупреждают приметы - читайте ниже.
Приметы предупреждают, если вы споткнулись на правую ногу, это значит, что человека ждут плохие события. Также это может быть предупреждение, что он что-то делает не так. В подобной ситуации желательно быть осторожным и быть начеку.
Если вы споткнулись на ровном месте - ждите проблем во всех сферах. Нечистая сила, таким образом, посылает проблемы на работе. Чтобы избежать проблем, нужно обязательно перекреститься.
Если вы споткнулись на левую ногу, примета может означать следующие события в жизни:
Промокли под дождем
Это счастливый знак. Если же вымокли не только вы, но и ваша сумка, то это предвещает удачное решение рабочих вопросов. Когда дождь застал перед дальней поездкой, то гарантированы положительные эмоции от путешествия.
Потеряли кошелек
Если вы потеряли кошелек, то будьте готовы к тому, что у вас скоро появится возможность заработать или вам вернут старый долг.
Птичка запачкала одежду
Эта неприятная ситуация тоже имеет положительное значение. Традиционно это связывают с деньгами.
Разбилась посуда
Наши предки верили, что громкий звук разбитой посуды отпугивает злых духов.
Если разбилась чашка - это к приятным новостям от людей с которыми давно не общались. Тарелка - готовьтесь к встрече со старым другом.
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