Вот что значит, если человек споткнулся: это может сигнализировать о проблемах

К чему споткнуться на правую ногу

Приметы предупреждают, если вы споткнулись на правую ногу, это значит, что человека ждут плохие события. Также это может быть предупреждение, что он что-то делает не так. В подобной ситуации желательно быть осторожным и быть начеку.

Если вы споткнулись на ровном месте - ждите проблем во всех сферах. Нечистая сила, таким образом, посылает проблемы на работе. Чтобы избежать проблем, нужно обязательно перекреститься.

Примета о левой ноге

Если вы споткнулись на левую ногу, примета может означать следующие события в жизни:

споткнуться о порог левой ногой - в этот день думать о грандиозных делах нельзя. Они могут завершиться плохим результатом

споткнуться перед домом - примета о приезде долгожданных гостей

споткнуться на кладбище - покойные родственники просят вас помолиться о них

Какие приметы предупреждают о хороших событиях

Промокли под дождем

Это счастливый знак. Если же вымокли не только вы, но и ваша сумка, то это предвещает удачное решение рабочих вопросов. Когда дождь застал перед дальней поездкой, то гарантированы положительные эмоции от путешествия.

Потеряли кошелек

Если вы потеряли кошелек, то будьте готовы к тому, что у вас скоро появится возможность заработать или вам вернут старый долг.

Птичка запачкала одежду

Эта неприятная ситуация тоже имеет положительное значение. Традиционно это связывают с деньгами.

Разбилась посуда

Наши предки верили, что громкий звук разбитой посуды отпугивает злых духов.

Если разбилась чашка - это к приятным новостям от людей с которыми давно не общались. Тарелка - готовьтесь к встрече со старым другом.