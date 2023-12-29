Ось що обов'язково потрібно взяти на прийом до лікаря: не всі це роблять

Яку інформацію зібрати

Фахівці зазначили, що перед тим, як йти до лікаря, пацієнт повинен зібрати таку інформацію:

симптоми

обставини

список ліків, які приймаєте

чи є хронічні захворювання

Варто розповідати лікарю усі інформацію, яка впливає на ваш стан здоров'я. Також потрібно бути чесним з лікарем, довіряти йому та ставити запитання. Саме це запорука ефективного візиту до лікаря.

Що взяти з собою

На візит необхідно взяти такі документи:

паспорт

результати обстежень

ліки, які приймаєте

Лікар може запитати про перенесені операції та хвороби, алергічні реакції, шкідливі звички, спосіб життя. Важливо знати про непереносимість конкретних медичних препаратів та повідомити про це.

Жінкам потрібно знати інформацію про свій менструальний цикл, скільки триває і коли була остання менструація. Варто ознайомитися з правилами підготовки до огляду лікарем-гінекологом.

Також не забудьте про гігієну. Оберіть зручний та доречний одяг. Вам потрібно буде показати проблемне місце лікареві.

До того ж перед тим як відкрити двері кабінету лікаря - вимкніть звук мобільного телефона.