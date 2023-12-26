Чом періодичне "прокапання" не допоможе уникнути хвороб: вся правда
Серед українців розповсюджений небезпечний міф: "Щоб запобігти ускладненням серцево-судинних захворювань, потрібно періодично "прокапуватись". Однак, як виявилось, це шкідливо для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Що варто знати
Сімейний лікар Ілона Хименко розповіла, що цей міф нав’язаний фармацевтичними компаніями, а практика просто "прокапуватись" не є корисною.
Зокрема, для "прокапування" пропонують:
- Амінокислоти та вітаміни, які ми й так отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у вигляді каменів у нирках
- Мельдоній - допінг, користь якого не довело жодне дослідження
- Статини, які дійсно чистять судини від холестерину, але існують виключно у формі таблеток
Окрім нульової користі, "прокапування" несе ще й ризики:
- додаткове навантаження на гаманець пацієнта
- втрата дорогоцінного часу, тоді як хвороба продовжує прогресувати
Як можна уникнути хвороб
Лікар зазначила, що найкраща профілактика серцево-судинних захворювань - здоровий спосіб життя та регулярні консультації у свого сімейного лікаря.
Профілактика серцево-судинних захворювань:
- Правильне харчування - бажано віддавати перевагу овочам, фруктам, злакам, бобовим, горіхам, кисломолочним продуктам, нежирним сортам м’яса та риби
- Фізична активність - більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом. У середньому доросла людина повинна щодня ходити пішки на відстань не менше 3 км
- Здоровий спосіб життя - відмова від куріння та алкоголю
- Контроль тиску та рівня глюкози у крові - оптимальний рівень артеріального тиску для дорослої людини становить 120/80 мм рт. ст.
- Регулярний медогляд - регулярно відвідуйте свого терапевта чи сімейного лікаря, з яким підписали декларацію, та вчасно проходьте профілактичні скринінги
Раніше лікар називав ознаки важкого алкогольного отруєння.
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