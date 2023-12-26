Чом періодичне "прокапання" не допоможе уникнути хвороб: вся правда

Чому не можна прокапуватись без показань для здоров'я (фото: Freepik)

Серед українців розповсюджений небезпечний міф: "Щоб запобігти ускладненням серцево-судинних захворювань, потрібно періодично "прокапуватись". Однак, як виявилось, це шкідливо для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.