Ось що можна зробити з опалими яблуками, які гниють

Коли яблук стає дуже багато, то вони починають падати і гнити. Звичайно, можна просто викинути зайві плоди, але їх можна використати з користю для саду та городу.
Що можна робити з опалими яблуками, які вже почали гнити - читайте нижче.
Оскільки будь-які плоди є органікою, вони прекрасно підходять для створення якісного компосту.
Однак, є кілька важливих нюансів:
Необхідно збирати яблука під деревами кожні 2-3 дні і регулярно додавати нові шари для майбутнього компосту.
Щоб приготувати органічне добриво викопайте яму та виконуйте такі дії:
В середньому для приготування яблучного компосту потрібно 3 місяці.
Важливо, що запах компосту не повинен бути неприємним. Якщо з’явився сморід, це означає, що ви приготували добриво неправильно. Коли запах нагадує тухлі яйця - розтрусіть компост і додайте солому.
Яблучний компост підходить для підгодовування різноманітних ягідних культур, зокрема ожини, малини, полуниці, смородини, аґрусу. Таке добриво допоможе захистити кущі від шкідників та хвороб, покращити урожайність та пришвидшити ріст.
Деякі дачники спочатку створюють штучне піднесення ґрунту, а тільки потім укладають шар добрива. Рослини, посаджені в такий ґрунт, відразу потрапляють корінням в живильне середовище.
Для того, щоб зробити таку грядку, необхідно:
Також опалі яблука можна просто закопати в саду. Для цього потрібно зібрати всі плоди, відсортувати, прибравши згнилі. Далі подрібніть їх і закопайте під плодові дерева в пристовбурні кола. Зверху все засипте ґрунтом.
Якщо ви не хочете використовувати опалі яблука, як добриво, то вивезіть їх з ділянки. Залишати просто на городі або в саду такі плоди не можна, тому що рано чи пізно фрукти, уражені грибками або бактеріями, почнуть через ґрунт заражати здорові дерева.
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