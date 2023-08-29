Ось що можна зробити з опалими яблуками, які гниють

Компост із яблук, трави та листя

Оскільки будь-які плоди є органікою, вони прекрасно підходять для створення якісного компосту.

Однак, є кілька важливих нюансів:

не беріть яблука, які оброблялися пестицидами протягом останніх 3 місяців

плоди з хворого дерева не підходять для створення компосту, також не варто використовувати фрукти, якщо вони піддалися нападу шкідників

Необхідно збирати яблука під деревами кожні 2-3 дні і регулярно додавати нові шари для майбутнього компосту.

Щоб приготувати органічне добриво викопайте яму та виконуйте такі дії:

дно вистеліть шаром з соломи, скошеної трави чи невеликих гілок

візьміть ножа чи сокиру та порубайте яблука на частини

викладіть в ємність або яму подрібнені плоди разом із землею

щоб волога не випаровувалася, зверху майбутній компост необхідно прикрити поліетиленовою плівкою

періодично перемішуйте вміст ями та поливайте водою

В середньому для приготування яблучного компосту потрібно 3 місяці.

Важливо, що запах компосту не повинен бути неприємним. Якщо з’явився сморід, це означає, що ви приготували добриво неправильно. Коли запах нагадує тухлі яйця - розтрусіть компост і додайте солому.

Яблучний компост підходить для підгодовування різноманітних ягідних культур, зокрема ожини, малини, полуниці, смородини, аґрусу. Таке добриво допоможе захистити кущі від шкідників та хвороб, покращити урожайність та пришвидшити ріст.

Чи можна закопувати опалі яблука

Деякі дачники спочатку створюють штучне піднесення ґрунту, а тільки потім укладають шар добрива. Рослини, посаджені в такий ґрунт, відразу потрапляють корінням в живильне середовище.

Для того, щоб зробити таку грядку, необхідно:

на тому місці, де буде грядка, викопайте невелику траншею

покладіть яблука, зверху - перепрілий гній

засипте добривами так, щоб вийшов горбок

Також опалі яблука можна просто закопати в саду. Для цього потрібно зібрати всі плоди, відсортувати, прибравши згнилі. Далі подрібніть їх і закопайте під плодові дерева в пристовбурні кола. Зверху все засипте ґрунтом.

Якщо ви не хочете використовувати опалі яблука, як добриво, то вивезіть їх з ділянки. Залишати просто на городі або в саду такі плоди не можна, тому що рано чи пізно фрукти, уражені грибками або бактеріями, почнуть через ґрунт заражати здорові дерева.