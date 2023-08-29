Вот что можно сделать с опавшими яблоками, которые гниют

Компост из яблок, трав и листьев

Поскольку любые плоды являются органикой, они отлично подходят для создания качественного компоста.

Однако есть несколько важных нюансов:

не берите яблоки, которые обрабатывались пестицидами за последние 3 месяца

плоды из больного дерева не подходят для создания компоста, также не стоит использовать фрукты, если они подверглись нападению вредителей

Необходимо собирать яблоки под деревьями каждые 2-3 дня и регулярно добавлять новые слои для будущего компоста.

Чтобы приготовить органическое удобрение, выкопайте яму и выполняйте следующие действия:

дно выстелите слоем из соломы, скошенной травы или небольших веток

возьмите нож или топор и порубите яблоки на части

выложите в емкость или яму измельченные плоды вместе с землей

чтобы влага не испарялась, сверху будущий компост необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой

периодически перемешивайте содержимое ямы и поливайте водой

В среднем для приготовления яблочного компоста нужно 3 месяца.

Важно, что запах компоста не должен быть неприятным. Если появилась вонь, это означает, что вы приготовили удобрение неправильно. Когда запах напоминает тухлые яйца - растрясите компост и добавьте солому.

Яблочный компост подходит для прикормки разнообразных ягодных культур, в частности ежевики, малины, клубники, смородины, крыжовника. Такое удобрение поможет оградить кусты от вредителей и болезней, улучшить урожайность и ускорить рост.

Можно ли закапывать опавшие яблоки

Некоторые дачники сначала создают искусственный подъем грунта, а только затем укладывают слой удобрения. Растения, посаженные в такую почву, сразу попадают корнями в питательную среду.

Для того, чтобы сделать такую грядку, необходимо:

на том месте, где будет грядка, выкопайте небольшую траншею

положите яблоки, сверху - перепревший навоз

засыпьте удобрениями так, чтобы получился горб

Также опавшие яблоки можно просто зарыть в саду. Для этого нужно собрать все плоды, отсортировать, убрав сгнившие. Далее измельчите их и закопайте под плодовые деревья в приствольном круге. Сверху все засыпьте грунтом.

Если вы не хотите использовать опавшие яблоки как удобрение, то вывезите их с участка. Оставлять прямо на огороде или в саду такие плоды нельзя, потому что рано или поздно фрукты, пораженные грибками или бактериями, начнут через почву заражать здоровые деревья.