Вот что можно сделать с опавшими яблоками, которые гниют

Когда яблок становится очень много, они начинают падать и гнить. Конечно, можно просто выбросить лишние плоды, но их можно использовать с пользой для сада и огорода.
Что можно делать с опавшими яблоками, которые уже начали гнить - читайте ниже.
Поскольку любые плоды являются органикой, они отлично подходят для создания качественного компоста.
Однако есть несколько важных нюансов:
Необходимо собирать яблоки под деревьями каждые 2-3 дня и регулярно добавлять новые слои для будущего компоста.
Чтобы приготовить органическое удобрение, выкопайте яму и выполняйте следующие действия:
В среднем для приготовления яблочного компоста нужно 3 месяца.
Важно, что запах компоста не должен быть неприятным. Если появилась вонь, это означает, что вы приготовили удобрение неправильно. Когда запах напоминает тухлые яйца - растрясите компост и добавьте солому.
Яблочный компост подходит для прикормки разнообразных ягодных культур, в частности ежевики, малины, клубники, смородины, крыжовника. Такое удобрение поможет оградить кусты от вредителей и болезней, улучшить урожайность и ускорить рост.
Некоторые дачники сначала создают искусственный подъем грунта, а только затем укладывают слой удобрения. Растения, посаженные в такую почву, сразу попадают корнями в питательную среду.
Для того, чтобы сделать такую грядку, необходимо:
Также опавшие яблоки можно просто зарыть в саду. Для этого нужно собрать все плоды, отсортировать, убрав сгнившие. Далее измельчите их и закопайте под плодовые деревья в приствольном круге. Сверху все засыпьте грунтом.
Если вы не хотите использовать опавшие яблоки как удобрение, то вывезите их с участка. Оставлять прямо на огороде или в саду такие плоды нельзя, потому что рано или поздно фрукты, пораженные грибками или бактериями, начнут через почву заражать здоровые деревья.
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