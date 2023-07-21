Ось що не можна робити з подушкою, аби не накликати проблем та невдач

Не можна спати на двох подушках

Існує прикмета, що неодруженим людям не можна спати на двох подушках відразу. Цим можна накликати у свою долю самотність.

Зокрема, якщо на двох подушках спить заміжня жінка - це прикмета до хвороби. А якщо одружений чоловік - до грошових втрат.

Не можна сидіти на подушці

Згідно з прикметами, якщо сидіти на подушці, то можна втратити здоров'я, удачу та накликати неприємності.

Ще з давніх часів вважається, що не можна зневажливо ставитись до того місця, де ви спите. Тоді ліжко обов'язково заправляли і ніколи не сідали на незаправлену ковдру, чи подушку.

Не спіть на чужій подушці

Подушка вбирає енергетику власника, як позитивну, так і негативну. Під час сну людина стає дуже вразливою для чужої енергетики. Той, хто користується чужою подушкою, ризикує накликати на себе негаразди і хвороби попереднього власника.

Дарувати подушку

Прикмети попереджають, що подушки дарувати не можна. Тому що вороги можуть зашити у подушку так звані "підклади", які призводять до хвороб і неприємностей. Тому ніколи не приймайте в подарунок подушки від сусідів чи знайомих.

Чому не варто спати, коли заходить сонце

Ось які прикмети пов'язані з цим: