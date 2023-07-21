Ось що не можна робити з подушкою, аби не накликати проблем та невдач

Предмети, якими людина користується щодня, можуть накопичувати енергетику. Це стосується і подушок, тому з ними пов’язано багато прикмет, який варто дотримуватись, щоб убезпечити себе під час сну.
Що категорично не можна робити - читайте нижче.
Існує прикмета, що неодруженим людям не можна спати на двох подушках відразу. Цим можна накликати у свою долю самотність.
Зокрема, якщо на двох подушках спить заміжня жінка - це прикмета до хвороби. А якщо одружений чоловік - до грошових втрат.
Згідно з прикметами, якщо сидіти на подушці, то можна втратити здоров'я, удачу та накликати неприємності.
Ще з давніх часів вважається, що не можна зневажливо ставитись до того місця, де ви спите. Тоді ліжко обов'язково заправляли і ніколи не сідали на незаправлену ковдру, чи подушку.
Подушка вбирає енергетику власника, як позитивну, так і негативну. Під час сну людина стає дуже вразливою для чужої енергетики. Той, хто користується чужою подушкою, ризикує накликати на себе негаразди і хвороби попереднього власника.
Прикмети попереджають, що подушки дарувати не можна. Тому що вороги можуть зашити у подушку так звані "підклади", які призводять до хвороб і неприємностей. Тому ніколи не приймайте в подарунок подушки від сусідів чи знайомих.
Ось які прикмети пов'язані з цим:
Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити під час переїзду в новий будинок.
Також ми писали, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.