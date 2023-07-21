Вот что нельзя делать с подушкой, чтобы не навлечь проблем и неудач

Нельзя спать на двух подушках

Существует примета, что холостым людям нельзя спать на двух подушках сразу. Этим можно навлечь в свою судьбу одиночество.

В частности, если на двух подушках спит замужняя женщина - это примета к болезни. А если женатый мужчина - к денежным потерям.

Нельзя сидеть на подушке

Согласно приметам, если сидеть на подушке, можно потерять здоровье, удачу и навлечь неприятности.

Еще с давних времен считается, что нельзя пренебрежительно относиться к тому месту, где вы спите. Тогда кровать обязательно заправляли и никогда не садились на незаправленное одеяло или подушку.

Не спите на чужой подушке

Подушка впитывает энергетику владельца, как положительную, так и отрицательную. Во время сна человек становится очень уязвимым для чужой энергетики. Тот, кто пользуется чужой подушкой, рискует навлечь на себя проблемы и болезни предыдущего владельца.

Дарить подушку

Приметы предупреждают, что подушки дарить нельзя. Потому что враги могут зашить в подушку так называемые "подклады", приводящие к болезням и неприятностям. Потому никогда не принимайте в подарок подушки от соседей или знакомых.

Почему не стоит спать, когда заходит солнце

Вот какие приметы связаны с этим: