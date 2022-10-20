Ось що не можна робити з мікрохвильовкою і холодильником: може вдарити струмом

У чому небезпека

Спеціалісти кажуть, що не можна відкривання дверцята холодильника чи мікрохвильової печі мокрими руками. Просто тому, що електричний струм проходить від пристрою до ваших рук, що може спричинити ураження струмом.

Ця повсякденна ситуація дуже поширена. Усі ті, хто звик робити на кухні кілька справ одночасно, часто поспішають, миють руки та не витирають їх систематично.

Так само, виходячи з ванної кімнати, багато людей не думають витирати руки та переходять до використання електронних пристроїв. Важливо пам'ятати, що вода та електрика можуть становити реальну небезпеку.

Зазначається, що вода, яка потрапила на шкіру, не повинна контактувати з побутовими приладами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Як вберегтися

При контакті з водою тіло людини швидко стає провідником електрики. Експерти пояснюють, що коли ви підключаєте пристрій до електричного струму, ваша волога шкіра, буде діяти як електричний провідник. В результаті можна отримати удар електричним струмом.

Тому, якщо ви промокли під дощем або вийшли з ванної кімнати, не забудьте витерти руки. Це варто робити перед тим, як торкатися до будь-якого електричного приладу, який є у вас вдома.