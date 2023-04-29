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Ось що можна посадити замість чорнобривців: 5 красивих альтернатив

Якими квітами можна замінити чорнобривці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чорнобривці - красиві та невибагливі квіти. Часто їх садять в саду для відлякування різноманітних комах і шкідників. Однак, такі квіти можна легко замінити іншими.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад і город".

Для чого садять чорнобривці

Часто чорнобривці використовуються в декоративних цілях. Ці рослини садять для того, щоб замінити ними культури, які рано відцвітають і втрачають декоративність.

Крім того, чорнобривці оздоровлять ґрунт, знищать не лише городніх шкідників, а й збудників грибних хвороб.

Квіти чорнобривців містять вітаміни С, Е, D, тому в Грузії їх використовують як пряність в тушкованих м'ясних або рибних стравах.

Чим замінити

Замість чорнобривців на клумбі, в саду або на городі можна посадити такі квіти:

  • Піретрум;
  • Календула;
  • Пижмо;
  • Петунію;
  • Лаванду.

Що не можна садити поруч з чорнобривцями

Часто люди садять чорнобривці поруч овочевими грядками, щоб відлякувати шкідників. Зокрема, своєрідний аромат квітів містить фітонциди, які захищають себе і рослини від комах.

Якщо посадити чорнобривці поряд з капустою, то вони вбережуть її від капусниці. Однак на хороший урожай капусти при такому сусідстві розраховувати не варто. Річ у тім, що речовини, які виділяються цими квітами, будуть пригнічувати розвиток капусти.

Також такі квіти не можна садити біля редьки, редиски, гороху, квасолі і сої.

Раніше ми повідомляли, як чорнобривці в городі допоможуть захистити урожай.

Також ми писали, як позбутися від жука на картоплі.

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