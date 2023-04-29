Вот что можно посадить вместо бархатцев: 5 красивых альтернатив

Для чего сажают бархатцы

Часто бархатцы используются в декоративных целях. Эти растения сажают для того, чтобы заменить ими культуры, рано отцветающие и теряющие декоративность.

Кроме того, бархатцы оздоровят почву, уничтожат не только огородных вредителей, но и возбудителей грибных болезней.

Цветы бархатцев содержат витамины С, Е, D, поэтому в Грузии их используют как пряность в тушеных мясных или рыбных блюдах.

Чем заменить

Вместо бархатцев на клумбе, в саду или на огороде можно посадить такие цветы:

Пиретрум;

Календула;

Пижмо;

Петунию;

Лаванду.

Что нельзя сажать рядом с бархатцами

Часто люди сажают бархатцы рядом с овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей. В частности, своеобразный аромат цветов содержит фитонциды, защищающие себя и растения от насекомых.

Если посадить бархатцы рядом с капустой, то они уберегут ее от капустницы. Однако на хороший урожай капусты при таком соседстве рассчитывать не стоит. Дело в том, что вещества, выделяемые этими цветами, будут подавлять развитие капусты.

Также такие цветы нельзя сажать возле редьки, редиса, гороха, фасоли и сои.