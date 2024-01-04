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Що має бути в кожному закладі України та яка відповідальність за відсутність

Що обов'язково має бути в кожному закладі торгівлі (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в кожному закладі торгівлі на видному та доступному місці обов'язково має бути куточок покупця. Також на ньому повинна містить необхідна інформація.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Важливі деталі

Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, обов’язковою вимогою до провадження роздрібної торгівлі є наявність в приміщенні магазину куточка покупця.

Такий стенд має розміщуватись на видному місці, щоб покупець міг підійти до нього, оглянути та ознайомитися з потрібною інформацією.

Куточок покупця - це інформаційний стенд з регламентованою інформацією для інформування та захисту інтересів споживачів. Він має містити таку інформацію:

  • найменування власника (фізична особа-підприємець, ТОВ, приватне підприємство тощо) або уповноваженого ним органу
  • адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів
  • одержана на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами ліцензія, відповідна до встановлених законодавством вимог

Що мають надати на вимогу покупця

На вимогу споживача (покупця) працівник повинен надати йому зазначений вище Порядок, Закон України "Про захист прав споживачів", санітарні норми, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта господарювання.

Важливо, що вся інформація у куточку споживача має бути актуальною та надаватися відповідно до норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також розміщений на видному і доступному місці куточок споживача наочно демонструє легальність діяльності, а також відкритість і доброзичливість до споживача.

Яка відповідальність за відсутність куточка споживача

У разі якщо суб’єкт господарювання проігнорував вимоги і не розмістив у торговельному залі відповідну інформацію для покупців, це вважається порушенням правил торгівлі та відповідно до ст. 155 Кодексу України про адміністративні порушення притягується до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, чи можна повернути в магазин акційний товар.

Також читайте, за відсутність якого знаку українські заклади можуть отримати штраф.

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