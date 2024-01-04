Что должно быть в каждом заведении Украины и какая ответственность за отсутствие

В Украине в каждом торговом заведении на видном и доступном месте обязательно должен быть уголок покупателя. Также на нем должна содержаться необходимая информация.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
В соответствии с Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2006 №833, обязательным требованием к проведению розничной торговли является наличие в помещении магазина уголка покупателя.
Такой стенд должен размещаться на видном месте, чтобы покупатель мог подойти к нему, посмотреть и ознакомиться с нужной информацией.
Уголок покупателя - это информационный стенд с регламентированной информацией для информирования и защиты интересов потребителей. Он должен содержать следующую информацию:
По требованию потребителя (покупателя) работник должен предоставить ему указанный выше Порядок, Закон Украины "О защите прав потребителей", санитарные нормы, правила продажи отдельных видов товаров в соответствии со специализацией предприятия.
Важно, что вся информация в уголке потребителя должна быть актуальна и предоставляться в соответствии с нормами Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Также размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности, а также открытость и дружелюбие потребителя.
В случае если предприятие проигнорировало требования и не разместило в торговом зале соответствующую информацию для покупателей, это считается нарушением правил торговли и в соответствии со ст. 155 Кодекса Украины об административных нарушениях привлекается к ответственности.
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