Что должно быть в каждом заведении Украины и какая ответственность за отсутствие

Важные детали

В соответствии с Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2006 №833, обязательным требованием к проведению розничной торговли является наличие в помещении магазина уголка покупателя.

Такой стенд должен размещаться на видном месте, чтобы покупатель мог подойти к нему, посмотреть и ознакомиться с нужной информацией.

Уголок покупателя - это информационный стенд с регламентированной информацией для информирования и защиты интересов потребителей. Он должен содержать следующую информацию:

наименование собственника (физическое лицо-предприниматель, ООО, частное предприятие и т.п.) или уполномоченного им органа

адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей

полученная на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями лицензия, соответствующая установленным законодательством требованиям

Что должны предоставить по требованию покупателя

По требованию потребителя (покупателя) работник должен предоставить ему указанный выше Порядок, Закон Украины "О защите прав потребителей", санитарные нормы, правила продажи отдельных видов товаров в соответствии со специализацией предприятия.

Важно, что вся информация в уголке потребителя должна быть актуальна и предоставляться в соответствии с нормами Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности, а также открытость и дружелюбие потребителя.

Какая ответственность за отсутствие уголка потребителя

В случае если предприятие проигнорировало требования и не разместило в торговом зале соответствующую информацию для покупателей, это считается нарушением правил торговли и в соответствии со ст. 155 Кодекса Украины об административных нарушениях привлекается к ответственности.