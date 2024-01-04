RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что должно быть в каждом заведении Украины и какая ответственность за отсутствие

Что обязательно должно быть в каждом торговом заведении (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в каждом торговом заведении на видном и доступном месте обязательно должен быть уголок покупателя. Также на нем должна содержаться необходимая информация.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Важные детали

В соответствии с Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2006 №833, обязательным требованием к проведению розничной торговли является наличие в помещении магазина уголка покупателя.

Такой стенд должен размещаться на видном месте, чтобы покупатель мог подойти к нему, посмотреть и ознакомиться с нужной информацией.

Уголок покупателя - это информационный стенд с регламентированной информацией для информирования и защиты интересов потребителей. Он должен содержать следующую информацию:

  • наименование собственника (физическое лицо-предприниматель, ООО, частное предприятие и т.п.) или уполномоченного им органа
  • адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей
  • полученная на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями лицензия, соответствующая установленным законодательством требованиям

Что должны предоставить по требованию покупателя

По требованию потребителя (покупателя) работник должен предоставить ему указанный выше Порядок, Закон Украины "О защите прав потребителей", санитарные нормы, правила продажи отдельных видов товаров в соответствии со специализацией предприятия.

Важно, что вся информация в уголке потребителя должна быть актуальна и предоставляться в соответствии с нормами Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности, а также открытость и дружелюбие потребителя.

Какая ответственность за отсутствие уголка потребителя

В случае если предприятие проигнорировало требования и не разместило в торговом зале соответствующую информацию для покупателей, это считается нарушением правил торговли и в соответствии со ст. 155 Кодекса Украины об административных нарушениях привлекается к ответственности.

Ранее мы сообщали, можно ли вернуть в магазин акционный товар.

Также читайте, за отсутствие какого-либо знака украинские заведения могут получить штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Держпродспоживслужбамагазини