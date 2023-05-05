Ось що категорично не можна робити з яйцями перед зберіганням: поширена помилка

Яйця - найпопулярніший продукт, який люди вживають майже кожного дня. Зокрема, багато людей миють їх перед зберіганням, щоб уникнути сальмонели. Однак, така дія не допоможе цього уникнути.

Чи потрібно мити яйця - читайте на Styler нижче .

Що варто знати

Загалом зберігати яйця потрібно немитими, тому що в цьому випадку захисна оболонка на шкаралупі залишається цілою і в безпеці.

До того ж миття яєць не допоможе, якщо інфекція вже потрапила в них, якщо ні - може збільшити ризик забруднення його вмісту.

Тому, якщо мити яйця - це лише збільшить ризик їхньої крихкості та проникнення забруднень та інфекцій через їхню шкарлупу.

Також розміщувати яйця у лотку необхідно виключно гострим кінцем вниз, а тупим відповідно догори. Так вам вдасться домогтися того, що жовток яйця буде розташований у центрі, що також безпосередньо стосується терміну придатності продукту.

Що робити, якщо яйця брудні

Краще просто покласти їх в холодильник і після цього помити руки. А можна перед цим протерти їх вологою тканиною.

Як правильно зберігати яйця у холодильнику

Відразу після покупки їх слід покласти в холодильник - там вони можуть зберігатися 60 днів при температурі від 0 до +8°C, без холодильника - приблизно 7 днів.

Для зберігання яєць у холодильнику слід використовувати термолотки з паперу або пінопласту.

Найкраще місце для яєць - контейнери для овочів та фруктів унизу холодильника.