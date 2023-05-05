Вот что категорически нельзя делать с яйцами перед хранением: распространенная ошибка

Яйца - самый популярный продукт, который люди употребляют почти каждый день. В частности, многие люди моют их перед хранением во избежание сальмонеллы. Однако такое действие не поможет этого избежать.

Нужно ли мыть яйца - читайте на Styler ниже .

Что следует знать

В общем, хранить яйца нужно немытыми, потому что в этом случае защитная оболочка на скорлупе остается целой и в безопасности.

К тому же мытье яиц не поможет, если инфекция уже попала в них, если нет - может увеличить риск загрязнения его содержимого.

Поэтому, если мыть яйца - это только увеличит риск их хрупкости и проникновения загрязнений и инфекций через их скорлупу.

Также размещать яйца в лотке необходимо исключительно острым концом вниз, а тупым соответственно вверх. Так вам удастся добиться того, что желток яйца будет расположен в центре, что также касается срока годности продукта.

Что делать, если яйца грязные

Лучше просто уложить их в холодильник и после этого помыть руки. А можно перед этим протереть их влажной тканью.

Как правильно хранить яйца в холодильнике

Сразу после покупки их следует положить в холодильник - там они могут храниться 60 дней при температуре от 0 до +8°C, без холодильника - примерно 7 дней.

Для хранения яиц в холодильнике следует использовать термолотки из бумаги или пенопласта.

Лучшее место для яиц - контейнеры для овощей и фруктов внизу холодильника.