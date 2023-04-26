Чому не можна викидати яєчну шкарлупу та як її використати повторно

Яєчна шкарлупа - цінний продукт, який містить багато корисних речовин. Вона може допомогти підвищити родючість ґрунту та стати чудовою добавкою для курей.

Як можна використати яєчну шкарлупу - читайте на Styler нижче .

Харчова добавка для курей

Дрібноподрібнену шкаралупу можна додавати у корм для курей, щоб стимулювати яйцекладки та збільшення міцності шкаралупи яєць. Зокрема, щоб шкаралупа була товста і не тріскалася при найменшому впливі, птахи потребують великої кількості кальцію.

Можна купувати спеціальні добавки, але найкращим варіантом є шкаралупа.

Натуральне підживлення

Яєчна шкаралупа є джерелом багатьох поживних речовин, а високий вміст кальцію покращує властивості ґрунту.

Зокрема, кальцій нейтралізує кислоти, підвищує розчинність поживних речовин у ґрунті, сприяє проростанню насіння та зміцнює клітини рослин.

Поліпшення компосту

Яєчна шкаралупа є відмінним інгредієнтом для компосту, оскільки збагачує кальцієм. Важливо знати, що не можна кидати цілі шкаралупки, адже для розкладання знадобиться кілька років. Їх потрібно добре подрібнити.

Підходить для посіву

Для деяких рослин, наприклад, крес-салату, ідеально підходить посів у яєчній шкаралупі. У половинки шкаралупи потрібно насипати ґрунт та посіяти туди насіння.

У такий же спосіб можна пророщувати насіння огірків, капусти, перцю та інших овочів. При висадці в ґрунт потрібно лише роздавити шкаралупу, щоб вона тріснула у кількох місцях.

Захист від слимаків

Яєчна шкарлупа також допомагає захистити овочі та квітів від слимаків. Зокрема, для їх м’яких тіл гострі краї шкаралуп є серйозною перешкодою.