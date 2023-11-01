Ось що категорично не можна робити в магазині під час покупок

Покупки в магазині - буденна справа для усіх людей. Однак, це не виправдання для грубої поведінки та ігнорування правил, які можуть призвести до проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Експерти кажуть, що покупці повинні пам'ятати про базові правила етикету, навіть під час покупки продуктів.

Блокування проходу

Експерти кажуть, що не можна блокувати інших людей, зупинятись та раптово змінювати напрямок руху. Зокрема, такі дії можуть заважати іншим покупцям та навіть призведуть до травм.

Торкатися та відкривати продукти, не купуючи їх

Не можна відкривати упаковки, щоб понюхати або спробувати, а потім класти її назад.

В епоху COVID-19 особливо важливо стежити за гігієною та мікробами в громадських місцях, особливо коли йдеться про їжу.

Забирати речі із чужих візків

Якщо поруч із візком немає когось, то це не означає, що його вміст можна забрати. Ймовірно власник візка відійшов за якимсь продуктом, але він скоро повернеться.

Не затримуйте людей

Продуктовий магазин часто займає у нас більше часу, ніж нам би хотілося, особливо коли до каси стоять довгі черги. Поважайте час кожного і робіть усе можливе, щоб зробити процес якомога швидшим.

Не змушуйте всіх у черзі чекати, поки ви біжите назад, щоб взяти яйця, які ви забули покласти в кошик.

Класти продукти не на місця

Часто люди, коли обирають продукти в магазині, кладуть товари не на свої місця. Все тому, що лінуються піти і покласти річ на місце.

Кладіть кошик на місце

Поставте свій кошик для покупок назад на полицю, а залишайте серед проходу.

Повернувши візок після того, як ви розвантажили продукти в машину, ви допоможете уникнути неприємних ситуацій.

Агресія на парковці

Часто на стоянці усі поспішають, що може призвести до проблем.

Продуктові магазини, як правило, мають невеликі стоянки, тож навіть якщо вам доведеться кілька разів проїхати, щоб знайти місце, то будьте терплячі.

Також варто уникати паркування на забороненому місці.