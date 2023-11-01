Вот что категорически нельзя делать в магазине во время покупок
Покупки в магазине - обыденное дело для всех людей. Однако это не оправдание для грубого поведения и игнорирования правил, которые могут привести к проблемам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Эксперты говорят, что покупатели должны помнить о базовых правилах этикета, даже при покупке продуктов.
Блокировка прохода
Эксперты говорят, что нельзя блокировать других людей, останавливаться и изменять направление движения. Такие действия могут мешать другим покупателям и даже приведут к травмам.
Прикасаться и открывать продукты, не покупая их
Нельзя открывать упаковку, чтобы понюхать или попробовать, а затем класть ее обратно.
В эпоху COVID-19 особенно важно следить за гигиеной и микробами в общественных местах, особенно когда речь идет о еде.
Забирать вещи из чужих тележек
Если рядом с тележкой нет кого-то, то это не значит, что ее содержимое можно забрать. Вероятно владелец тележки отошел за каким-нибудь продуктом, но он скоро вернется.
Не задерживайте людей
Продуктовый магазин часто занимает у нас больше времени, чем нам бы хотелось, особенно когда к кассе стоят длинные очереди. Уважайте время каждого и делайте все возможное, чтобы сделать процесс как можно быстрее.
Не заставляйте всех в очереди ждать, пока вы бежите назад, чтобы взять яйца, которые вы забыли положить в корзину.
Класть продукты не на места
Часто люди, когда выбирают продукты в магазине, кладут товары не по своим местам. Все потому, что ленятся пойти и положить вещь на место.
Кладите корзину на место
Поставьте свою корзину для покупок обратно на полку, а оставляйте посреди прохода.
Вернув тележку после того, как вы разгрузили продукты в машину, вы поможете избежать неприятных ситуаций.
Агрессия на парковке
Часто на стоянке все спешат, что может привести к проблемам.
Продуктовые магазины, как правило, имеют небольшие стоянки, поэтому даже если вам придется несколько раз проехать, чтобы найти место, будьте терпеливы.
Также следует избегать парковки на запрещенном месте.
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