Ось що категорично не можна робити з каблучкою, щоб не накликати біди

Чи можна носити чужі каблучки

Срібні прикраси вважаються особливими, адже мають потужні очисні властивості. Часто зі срібла роблять обереги та амулети, тому це особливий вид прикрас.

Однак, коли мова заходить про те, що несе в собі енергетика подарованої каблучки, то на матеріал звертати увагу не варто. Краще знати, чию каблучку ви отримуєте:

мами або хрещеної - каблучка абсолютно безпечна

бабусі - енергетично сприятлива прикраса, може прискорити появу в сім'ї дитини

свекрухи - носити таку каблучку небажано, інакше в парі виникнуть суперечки та розбіжності;

рідної сестри - безпечний варіант

сторонніх людей (покупне з рук) - небезпечний предмет, який принесе біду

Сини та дочки можуть дарувати мамам кільця, прикмети це не забороняють. Батько також може подарувати спадкоємцям такі подарунки.

Дівчатам при цьому не варто дарувати персні хлопцям, які є їхніми родичами. Якщо вірити прикметам, то в цьому випадку можна наразити молоду людину на небезпеку або позбавити її щастя.

До чого знайти каблучку

Згідно з прикметами, знайти каблучку - це до удачі в справах. Якщо ви боїтеся, що на ній може бути чорна магія, то залиште каблучку на добу в місткості з підсоленою водою або прогрійте її полум'ям свічки.

Чи можна міряти чужу каблучку

Приміряти чужі каблучки категорично не варто. Коли ви так робите, то берете на себе всі труднощі, печалі та біди іншої людини. При цьому, колишній власник буде відчувати втрату сил, тому варто утриматись від цієї ідеї.

Прикмети про обручки

Існує прикмета, що носити обручки до весілля категорично не можна, інакше торжество не відбудеться. Якщо під час одруження каблучка впала до того, як її вдягли на палець - то значить, шлюб буде недовгим.

Вважається, що зовнішній вигляд каблучки є образом майбутнього сімейного життя молодят. Різьба і різьблені елементи порушують цілісність шлюбу, вносять в життя пари розбіжності та сварки.