Ось що категорично не можна робити на грядках та в саду: важливі правила для городників

Не стрижіть дерева та кущі під час Повного місяця

Повний місяць - особливий час, з яким пов'язана величезна кількість прикмет і заборон. Навіть у Місячних календарях такі дні вказуються окремо – варто відкласти будь-які роботи із рослинами. Стрижка дерев і кущів у Повний місяць може викликати сповільнене зростання.

Не садіть рослини там, де був вогонь

Вогонь асоціюється з життєвою енергією та очищенням. Але за народними прикметами садити рослини на місці багаття або там, де був вогонь, точно не варто. Вважається, що там може накопичуватись негативна енергетика, яка впливатиме на рослини.

Не збирайте квіти під час грози

Грози супроводжуються сильними хвилями енергії, і за народними повір'ями, в цей час квіти набирають особливої сили та енергетики. Такі квіти можуть привабити до вашого життя як щось хороше, так і неприємності, конфлікти.

Не садіть рослини на спадний Місяць

Фази Місяця мають особливе значення у народних прикметах. І пересаджувати, садити овочі чи фрукти під час спадного Місяця не рекомендується. Це може призвести до того, що рослина зачахне, а овочі дадуть поганий урожай.