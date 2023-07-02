Вот что категорически нельзя делать на грядках и в саду: важные правила для огородников

Лето - самая горячая пора для работ в саду и на огороде. И с растительностью связано много старинных примет, которые соблюдают опытные огородники и сегодня.
Какие важные приметы о работе в саду и на огороде стоит знать - читайте ниже.
Полнолуние - особое время, с которым связано огромное количество примет и запретов. Даже в Лунных календарях такие дни указываются отдельно - стоит отложить любые работы с растениями. Стрижка деревьев и кустов в Полнолуние может вызвать замедленный рост.
Огонь ассоциируется с жизненной энергией и очищением. Но по народным приметам, сажать растения на месте костра или там, где был огонь, точно не стоит. Считается, что там может накапливаться негативная энергетика, которая будет влиять на растения.
Грозы сопровождаются сильными волнами энергии, и по народным поверьям, в это время цветы набирают особую силу и энергетику. Такие цветы могут привлечь в вашу жизнь как что-то хорошее, так и неприятности, конфликты.
Фазы Луны имеют особое значение в народных приметах. И пересаживать, сажать овощи или фрукты во время убывающей Луны не рекомендуется. Это может привести к тому, что растение зачахнет, а овощи дадут плохой урожай.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что и когда можно будет делать на огороде в июле.
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