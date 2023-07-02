Вот что категорически нельзя делать на грядках и в саду: важные правила для огородников

Не стригите деревья и кусты по время Полнолуния

Полнолуние - особое время, с которым связано огромное количество примет и запретов. Даже в Лунных календарях такие дни указываются отдельно - стоит отложить любые работы с растениями. Стрижка деревьев и кустов в Полнолуние может вызвать замедленный рост.

Не сажайте растения там, где был огонь

Огонь ассоциируется с жизненной энергией и очищением. Но по народным приметам, сажать растения на месте костра или там, где был огонь, точно не стоит. Считается, что там может накапливаться негативная энергетика, которая будет влиять на растения.

Не собирайте цветы во время грозы

Грозы сопровождаются сильными волнами энергии, и по народным поверьям, в это время цветы набирают особую силу и энергетику. Такие цветы могут привлечь в вашу жизнь как что-то хорошее, так и неприятности, конфликты.

Не сажайте растения на убывающую Луну

Фазы Луны имеют особое значение в народных приметах. И пересаживать, сажать овощи или фрукты во время убывающей Луны не рекомендуется. Это может привести к тому, что растение зачахнет, а овощи дадут плохой урожай.