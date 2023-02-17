Ось що допоможе зняти каблучку з опухлого пальця вдома: дієві способи
Каблучка - універсальна прикраса, яку носять і чоловіки, і жінки. Однак, так може трапитись, коли улюблена каблучка стає малою і не хоче зніматися з пальця. У більшості випадків таку проблему можна вирішити в домашніх умовах.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Чому каблучку важко зняти
До найпоширеніших причин відносять набряк пальців, це виникає через:
- велику кількість випитої рідини;
- спеку;
- вживання солоної їжі;
- захворювання нирок;
- травми;
- вагітність.
Зазвичай, коли набряклість спаде, то проблема вирішиться сама собою. Однак, якщо кільце сильно здавлює палець, то потрібно робити певні дії.
Як зняти
Повільно обертайте
Помістіть великий палець під кільце, а вказівний палець - поверх нього та повільно обертайте кільце, скручуючи його. Рухати прикрасу потрібно до кінця пальця.
Як зняти каблучку з пальця (5minutecrafts)
Розгладьте складки
Шкірні складки на пальці можуть перешкоджати зняттю каблучки. Попросіть когось потягнути шкіру пальця вниз, до вашої руки, і утримувати його в цьому положенні. При цьому потрібно поступово крутити каблучку, просуваючи його через суглоб.
Розгладьте шкіру на пальці, щоб легко зняти каблучку (5minutecrafts)
Холодна вода
Якщо палець набряк, то помістіть його з каблучкою на кілька хвилин у холодну воду. Після цього підніміть руку і потримайте її в такому положенні 5-10 хвилин: холодна вода і відтік крові допоможуть зняти набряк з пальця, що значно полегшить зняття кільця.
Як за допомогою холодної води зняти каблучку з пальця (5minutecrafts)
Допоможе мило
Використовуйте вазелін, шампунь, мило, крем або рослинну олію. Потрібно рясно змастити палець навколо і під каблучкою.
Також використовуйте серветку, щоб добре захопити палець і уникнути ковзання.
Як зняти каблучку за допомогою мила (5minutecrafts)
Нитка
Зніміть каблучку за допомогою звичайної нитки. Вставте нитку в тонку голку, пропустіть її через кільце, а потім зніміть голку. Один кінець нитки залиште вільним, а другий кінець (розташований збоку від нігтя) туго оберніть навколо першої фаланги.
Після цього візьміть вільний кінець нитки і почніть його розмотувати. В результаті кільце повинно почати повільно рухатися по нитці.
Нитка допоможе зняти кільце з пальця (5minutecrafts)
Раніше ми повідомляли, каблучку з яким каменем краще вибрати для освідчення.
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