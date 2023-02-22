Ось що допоможе запобігти появі сивого волосся: список обов'язкових дій

Сивина - поширене явище. Тому ніхто не застрахований від її появи. Однак, панікувати не варто, адже запобігти її появі цілком можливо.
Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурняк в Instagram.
За словами лікаря, поява сивого волосся у віці 25-30 років свідчить про зміни в роботі організму. Клітини, що продукують меланін, перестають нормально функціонувати або взагалі руйнуються, і як наслідок - волосся стає сивим, ламким та сухим.
До основних причин появи сивого волосся у молодому віці відносять:
Щоб діагностувати, чому сиве волосся раптово з'явилось, необхідно звернутись до трихолога, з додатковим призначенням спектрального аналізу крові для визначення рівня вітамінів та гормонів щитоподібної залози.
Лікар каже, щоб зменшити швидкість появи нового сивого волосся, варто:
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