Ось що допоможе запобігти появі сивого волосся: список обов'язкових дій

Чому з'являється сиве волосся

За словами лікаря, поява сивого волосся у віці 25-30 років свідчить про зміни в роботі організму. Клітини, що продукують меланін, перестають нормально функціонувати або взагалі руйнуються, і як наслідок - волосся стає сивим, ламким та сухим.

До основних причин появи сивого волосся у молодому віці відносять:

генетичну схильність;

стрес, депресивний стан, психологічні розлади - адреналін;

відсутність раціонального харчування, неправильний спосіб життя та шкідливі звички;

вроджені патології;

дефіцит вітамінів та мікроелементів - це вітаміни групи А, В, С, а також нестача марганцю, селену, заліза, міді та цинку;

вплив ультрафіолету;

проходження хіміотерапії.

Щоб діагностувати, чому сиве волосся раптово з'явилось, необхідно звернутись до трихолога, з додатковим призначенням спектрального аналізу крові для визначення рівня вітамінів та гормонів щитоподібної залози.

Як запобігти появі

Лікар каже, щоб зменшити швидкість появи нового сивого волосся, варто: