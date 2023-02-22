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Ось що допоможе запобігти появі сивого волосся: список обов'язкових дій

Як запобігти появі сивого волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сивина - поширене явище. Тому ніхто не застрахований від її появи. Однак, панікувати не варто, адже запобігти її появі цілком можливо.

Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурняк в Instagram.

Чому з'являється сиве волосся

За словами лікаря, поява сивого волосся у віці 25-30 років свідчить про зміни в роботі організму. Клітини, що продукують меланін, перестають нормально функціонувати або взагалі руйнуються, і як наслідок - волосся стає сивим, ламким та сухим.

До основних причин появи сивого волосся у молодому віці відносять:

  • генетичну схильність;
  • стрес, депресивний стан, психологічні розлади - адреналін;
  • відсутність раціонального харчування, неправильний спосіб життя та шкідливі звички;
  • вроджені патології;
  • дефіцит вітамінів та мікроелементів - це вітаміни групи А, В, С, а також нестача марганцю, селену, заліза, міді та цинку;
  • вплив ультрафіолету;
  • проходження хіміотерапії.

Щоб діагностувати, чому сиве волосся раптово з'явилось, необхідно звернутись до трихолога, з додатковим призначенням спектрального аналізу крові для визначення рівня вітамінів та гормонів щитоподібної залози.

Як запобігти появі

Лікар каже, щоб зменшити швидкість появи нового сивого волосся, варто:

  • уникати стресу;
  • правильно харчуватись;
  • приймати вітамінні комплекси (В6, В12, В10 і В7);
  • пройти огляд в ендокринолога;
  • відмовитись від шкідливих звичок;
  • спати не менше 8 годин на добу.

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