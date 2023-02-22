Вот что поможет предотвратить появление седых волос: список обязательных действий

Седина - распространенное явление. Поэтому никто не застрахован от ее возникновения. Однако паниковать не стоит, ведь предотвратить ее появление вполне возможно.
Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram.
По словам врача, появление седых волос в возрасте 25-30 лет свидетельствует об изменениях в работе организма. Клетки, продуцирующие меланин, перестают нормально функционировать или вообще разрушаются, и как следствие - волосы становятся седыми, ломкими и сухими.
К основным причинам появления седых волос в молодом возрасте относят:
Чтобы диагностировать, почему седые волосы внезапно появились, необходимо обратиться к трихологу, с дополнительным назначением спектрального анализа крови для определения уровня витаминов и гормонов щитовидной железы.
Врач говорит, чтобы снизить скорость появления новых седых волос, стоит:
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