Ось що потрібно зробити, щоб їжа не пригорала до сковорідки: оригінальний лайфхак з мережі

Який лайфхак допоможе

Це спосіб підійде для чавунного посуду, а також антипригарного, до якого прилипають продукти під час приготування. Але водночас він не підходить для солодких страв.

За словами кулінарки, цього способу її навчила свекруха.

Спочатку потрібно розігріти сковороду й натерти розрізаною цибулею впродовж 30-40 секунд. Тепло сковороди активує природні сполуки цибулі, що утворюють антипригарний сульфідний шар.

Ролик у мережі став доволі популярним. У коментарях люди зазначили, що спосіб дієвий, але він підійде тільки для солодких страв.

Спосіб з сіллю

Також, щоб їжа не прилипала до сковорідки, потрібно її попередньо прожарити з сіллю.

Спочатку поверхню сковорідки необхідно знежирити. Для цього можна просто промити посуд м'якою губкою з мийним засобом.

Після цього сковорідку ставлять на плиту та нагрівають. Потім вже на гарячу поверхню кладуть кілька ложок солі. Варто зауважити, що спеція повинна повністю покрити сковорідку всередині. Далі зменшується вогонь, а сіль періодично помішуючи. Приблизно 10 хвилин вистачить, щоб сіль повністю просмажилася.

Після прожарювання сіль краще висипати до якоїсь місткості, взяти паперовий рушник і добре витерти поверхню сковорідки.

Далі влити трохи соняшникової олії і натерти нею сковорідку за допомогою чистого паперового рушника. Потім посуд ставиться на вогонь і добре прогрівається. Через 2-3 хвилини можна вимикати плиту і ще раз протерти сковорідку паперовим рушником від залишків олії.

Після цього їжа більше не пригоратиме.