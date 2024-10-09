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Лікарі розповіли, що в будинку може суттєво підвищити ризик застуди

Яка річ у будинку може призводити до застуди (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням холодів усі вмикають опалення на повну та щільно зачиняють вікна. Насправді ж варто щодня провітрювати оселю, адже сухе повітря може стати причиною застуди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Важливість зволоженого повітря

 

Раніше ми повідомляли, які напої не можна пити при застуді.

Читайте також, як відрізнити гайморит від застуди.

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