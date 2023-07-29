Ось що буде з вами, якщо щодня їсти сало
Традиційне українське сало все частіше визнається суперфудом, який має багато переваг для здоров'я. Але що буде, якщо вживати сало щодня?
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Сало має лікувальні властивості
За словами лікаря, все що в міру - це ліки, а все, що забагато - отрута. Цей самий принцип можна застосувати і до сала.
Найкориснішим є свіжоморожений продукт, без смаження чи копчення.
Річ у тім, що в салі є статеві гормони і воно дуже корисне для чоловіків. Воно стимулює відтік жовчі, корисне для роботи підшлункової залози.
Яка порція принесе користь
Це порція - до 50 грамів сала з часником на день. Звісно, якщо нема жовчо-кам’яної хвороби. Остання є протипоказанням для вживання сала.
У салі містяться:
- Вітамін А
- Вітамін Е
- Вітамін В
Коли треба їсти сало
Найкращим часом для вживання продукту є обід. Жири з сала допоможуть легеням, знизять запалення в стінках кишечника, допоможуть запобігти онкології.
В якому вигляді сало перетворюється на отруту
А от якщо сало посмажити чи навіть запекти, воно перетвориться на канцерогенний продукт.
"Пару шматочків можна їсти п'ять разів на тиждень", - підсумував лікар.
Раніше лікар розповів, що буде, якщо пити пиво щодня.
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