Вот что будет с вами, если каждый день есть сало
Традиционное украинское сало все чаще признается суперфудом, имеющим много преимуществ для здоровья. Но что будет, если употреблять сало каждый день?
Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Сало обладает лечебными свойствами
По словам врача, все что в меру - это лекарство, а все, что сверх меры - это яд. Этот же принцип можно применить и к салу.
Самым полезным является свежемороженый продукт, без жарки или копчения.
Дело в том, что в сале есть половые гормоны и оно очень полезно для мужчин. Оно стимулирует отток желчи, полезно для работы поджелудочной железы.
Какая порция принесет пользу
Это порция - до 50 граммов сала с чесноком в день. Конечно, если нет желчнокаменной болезни. Последняя является противопоказанием для употребления сала.
В сале содержатся:
- Витамин А
- Витамин Е
- Витамин В
Когда нужно есть сало
Лучшим временем для употребления продукта является обед. Жиры из сала помогут легким, снизят воспаление в стенках кишечника, помогут предотвратить онкологию.
В каком виде сало превращается в яд
Ав вот если сало пожарить или даже запечь, оно превратится в канцерогенный продукт.
"Пару кусочков можно есть пять раз в неделю", - подытожил врач.
Раньше врач рассказал, что будет, если пить пиво каждый день.
Также читайте о 10 самых удивительных и редких заболеваниях в мире, о которых вы могли не знать.