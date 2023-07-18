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Скарбниця вітамінів та мінералів. Ці плоди допоможуть швидко заснути

Що відомо про вишню (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Вишня - дуже соковитий та смачний плід. Вона добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак її смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме вона впливає на організм та що стається при її регулярному споживанні.

У чому користь вишень і чому їх потрібно їсти, розповіли в популярному виданні Financialexpress.

Користь таких плодів

вітаміни групи B, марганець, мідь, магній та вітамін К.

Раніше ми писали про те, що станеться з організмом, якщо їсти полуницю кожного дня.

Також читайте, що буде, якщо щодня пити чорний чай.

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