Скарбниця вітамінів та мінералів. Ці плоди допоможуть швидко заснути

Вишня - дуже соковитий та смачний плід. Вона добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак її смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме вона впливає на організм та що стається при її регулярному споживанні.
У чому користь вишень і чому їх потрібно їсти, розповіли в популярному виданні Financialexpress.
вітаміни групи B, марганець, мідь, магній та вітамін К.
Раніше ми писали про те, що станеться з організмом, якщо їсти полуницю кожного дня.
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