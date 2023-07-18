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Сокровищница витаминов и минералов. Эти плоды помогут быстро заснуть

Что известно о вишне (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Вишня - очень сочный и вкусный плод. Она хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако ее вкус - не единственное преимущество. Стоит знать, как она влияет на организм и что происходит при ее регулярном употреблении.

В чем польза вишен и почему их нужно есть, рассказали в популярном издании Financialexpress.

Польза таких плодов

витаминах группы B, марганце, меди, магнии и витамине К.

Раньше мы писали о том, что произойдет с организмом, если есть клубнику каждый день.

Также читайте, что будет, если каждый день пить черный чай.

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