Вот какую зелень проще всего вырастить на подоконнике: это сможет сделать каждый
С приходом весны каждый испытывает нехватку витаминов и тратит много денег на дорогие магазинные фрукты, зелень и овощи. Однако проще всего вырастить на подоконнике свежую зелень, которая будет полезной для организма.
О том, как быстро вырастить зелень, пишет-Telegram канал Дача. Сад и огород.
Какая зелень быстро растет на подоконнике
К быстрорастущим культурам относится салат, базилик, лук репчатый, укроп, петрушка, шпинат и руккола.
Эти растения хорошо растут в квартире на балконе, а самое важное для них - освещение и полив.
Листья салату растут от 35 до 45 дней, базилик - до 55 дней, руккола - до 25 дней, укроп - до 45, редис - до 21, а зеленый лук можно срывать уже через 10 дней
Для того чтобы вырастить зелень, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Лучше всего выращивать на подоконнике или балконе, чтобы было достаточно света и сохранялась температура не менее 16 градусов;
- В емкости для выращивания нужно засыпать дренажный слой - щебень, кора, а поверх него грунт;
- Подготовленную землю поливать нужно теплой водой, после чего можно приступать к высадке семян;
- Поверх семян необходимо насыпать около 0,5-1 сантиметра земли;
- Емкость нужно накрыть пленкой для создания парникового эффекта и проветривать каждые два дня.
Как правильно вырастить зелень
Зеленый лук
Сажать можно в грунт или в емкость с водой, но так, чтобы овощ лишь слегка касался воды.
Кресс-салат
Такой салат очень прост в уходе. Необходимо регулярно увлажнять почву и воздух. К свету и температуре неприхотлив.
Петрушка
Следует знать, что петрушка из семян прорастает медленно и требует много света.
Чеснок
Высаживать озимый чеснок в почву можно только тогда, когда предварительно замочить зубчики в воде на 24-36 часов.
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