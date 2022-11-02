Вот какую ошибку совершают все перед тем, как включают посудомоечную машину

Посудомоечная машина существенно облегчает повседневную жизнь. Этот прибор идеально подходит для мытья и чистки посуды без необходимости делать это вручную. Но чтобы иметь чистую посуду важно знать, как пользоваться такой машиной.

Нужно ли посуду ополаскивать

В частности, прежде чем поставить посуду в посудомоечную машину, некоторые люди имеют привычку ополаскивать ее.

По словам экспертов, этого делать не нужно. Все потому, что современные посудомоечные машины оснащены специальными датчиками, которые определяют степень загрязнения, чтобы адаптировать цикл мойки к уровню загрязнения.

Это также позволяет регулировать потребление воды и электроэнергии. Также предварительное ополаскивание посуды может нарушить работу машины, которая может запустить быструю мойку, которого недостаточно для эффективности.

Однако, важно очистить посуду и убрать остатки пищи, прежде чем поставить ее в посудомоечную машину. Все, чтобы избежать неприятных запахов в приборе и не засорить фильтр.

Как правильно пользоваться

В посудомоечной машине на верхней полке должны стоять стаканы и чашки. Их отверстие должно быть направлено вниз, потому что так они смогут принять струю воды, которая разбрызгивается снизу вверх. Разместите стаканы между шпильками, а посуду под стаканами или на мобильные решетки.

Нижнее отделение предназначено для самой грязной и наименее хрупкой посуды. В это отделение можно поместить кастрюли и сковородки.

Чтобы посуда была всегда чистой, важно правильно ухаживать за посудомоечной машиной. Со временем прибор засоряется и образуется накипь. Для этого можно использовать натуральные продукты, такие как уксус белый. Необходимо налить два стакана белого уксуса и запустить пустой цикл.