Ось яку помилку категорично не можна робити під час співбесіди: все зіпсуєте

Що варто знати

Все починається з, здавалося б з простого запитання, яке вам неминуче зададуть: "Чому ви звільнились з минулої роботи?"

І тут ймовірно ви захочете сказати правду - можливо, ваш бос тиран і всю важку роботу, яку ви робили, просто не цінували.

Однак, експерти кажуть, що негативні відгуки про вашого минулого роботодавця не принесуть вам жодних балів на співбесіді. Негативні відгуки можуть лише відлякати роботодавця на співбесіді.

Також варто запам'ятати раз і назавжди, що брехня ніколи не приносить прибутку. Якщо й приносить, то дуже скоро робить тебе залежним від неї. Сказати на співбесіді, що ти все ще працюєш у попередній компанії, коли тебе звільнили, просто для того, щоб здаватися дефіцитним кадром - велика помилка.