Ось яку помилку категорично не можна робити під час співбесіди: все зіпсуєте

Пам'ятайте про те, що під час співбесіди варто бути щирими, не намагатися надто подобатися та викликати підозри.
Як поводитися на співбесіді
Для того, щоб прости співбесіду, варто дотримуватись наступних порад:
- не спізнюйтесь. Якщо раптом не встигаєш, попередь про це
- будь чесними. Не можеш відповісти на якісь запитання на співбесіді, так і скажіть
- будь доброзичливим і ввічливим. Постарайся стати приємним співрозмовником. Саме такі люди добре вписуються в команду
- відповідай на запитання спокійно і чітко. Без спогадів про дитинство, розповідей про улюблені фільми й домашніх тварин
- правильно виберіть стиль спілкування
- не нервуйте. Випийте склянку води й зробіть кілька глибоких вдихів. Коли хвилюєтеся, складно справити гарне враження
- ставте запитання. Так ви покажете свою зацікавленість та ініціативність. А ще дізнаєтесь важливу інформацію, яка може вплинути на рішення
- зворотний зв’язок допомагає працювати над помилками та покращувати навички