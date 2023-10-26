Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу: дослідження

Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

На другому місці за темпами працевлаштування – Велика Британія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на notesfrompoland.com.

У звіті ОЕСР зібрані дані з 12 із 38 країн, що входять до організації. За оцінками, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі – 65%. На другому місці – Британія (61%), на третьому – Швеція (56%). У Литві рівень зайнятості українських біженців – 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії– 46%, у Франції – 33% .

Найнижчий рівень працевлаштованості був у Швейцарії та Італії – 19% працездатних біженців. Хоча у рейтингу організації не було даних про Німеччину, у серпні голова Федерального агентства з праці Андреа Налес повідомила, що частка працевлаштованих працездатних українських біженців у Німеччині становить 19%.

"Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу", – йдеться у звіті.

Зазначається, що значна частина можливостей працевлаштування для українських біженців – на низькокваліфікованих роботах попри те, що українці мають освіту вище середнього.

Дані у дослідженні надійшли з різних внутрішніх і міжнародних джерел та збиралися у різний час. У випадку Польщі, Великобританії, Чехії та Італії вони ґрунтувалися на опитуваннях. Дані з Польщі походять зі звіту NBP за листопад минулого року. Відтоді країна стикнулася із відтоком українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що у Норвегії готують зміни для українців. Влада хоче, щоб біженці працювали під час навчання.

Також повідомлялося, що у Польщі не вистачає робочих рук та які вакансії пропонують українцям восени 2023 року.

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