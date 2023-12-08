Вот какую ошибку категорически нельзя совершать во время собеседования: все испортите

Что следует знать

Все начинается с, казалось бы с простого вопроса, который вам неизбежно зададут: "Почему вы уволились с прошлой работы?"

И здесь вероятно вы захотите сказать правду - возможно, ваш босс тиран и всю тяжелую работу, которую вы проделывали, просто не ценили.

Однако эксперты говорят, что негативные отзывы о вашем прошлом работодателе не принесут вам никаких баллов на собеседовании. Отрицательные отзывы могут только отпугнуть работодателя на собеседовании.

Также следует запомнить раз и навсегда, что ложь никогда не приносит прибыли. Если и приносит, то очень скоро делает тебя зависимым от нее. Сказать на собеседовании, что ты все еще работаешь в предыдущей компании, когда тебя уволили, просто для того, чтобы казаться дефицитным кадром - большая ошибка.