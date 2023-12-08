Вот какую ошибку категорически нельзя совершать во время собеседования: все испортите

Помните, что во время собеседования следует быть искренними, не пытаться слишком нравиться и вызывать подозрения.
Как вести себя на собеседовании
Для того чтобы прости собеседование, следует следовать таким советам:
- не опаздывайте. Если вдруг не успеваешь, предупреди об этом
- будь честными. Не можешь ответить на какие-нибудь вопросы на собеседовании, так и скажите
- будь дружелюбным и вежливым. Постарайся стать приятным собеседником. Именно такие люди хорошо вписываются в команду
- отвечай на вопросы спокойно и четко. Без воспоминаний о детстве, рассказов о любимых фильмах и домашних животных
- правильно выберите стиль общения
- не нервничайте. Выпейте стакан воды и сделайте несколько глубоких вдохов. Когда волнуетесь, сложно произвести хорошее впечатление
- задавайте вопросы. Так вы покажете свою заинтересованность и инициативность. А еще узнаете важную информацию, которая может повлиять на решение
- обратная связь помогает работать над ошибками и улучшать навыки