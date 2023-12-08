Ось яку помилку категорично не можна робити під час співбесіди: все зіпсуєте
Незалежно від того, наскільки ви ідеально підходите для роботи, на яку подалися, є одна річ, яка може відштовхнути вашого майбутнього роботодавця. Це варто врахувати під час співбесіди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Що варто знати
Все починається з, здавалося б з простого запитання, яке вам неминуче зададуть: "Чому ви звільнились з минулої роботи?"
І тут ймовірно ви захочете сказати правду - можливо, ваш бос тиран і всю важку роботу, яку ви робили, просто не цінували.
Однак, експерти кажуть, що негативні відгуки про вашого минулого роботодавця не принесуть вам жодних балів на співбесіді. Негативні відгуки можуть лише відлякати роботодавця на співбесіді.
Також варто запам'ятати раз і назавжди, що брехня ніколи не приносить прибутку. Якщо й приносить, то дуже скоро робить тебе залежним від неї. Сказати на співбесіді, що ти все ще працюєш у попередній компанії, коли тебе звільнили, просто для того, щоб здаватися дефіцитним кадром - велика помилка.
Пам'ятайте про те, що під час співбесіди варто бути щирими, не намагатися надто подобатися та викликати підозри.
Як поводитися на співбесіді
Для того, щоб прости співбесіду, варто дотримуватись наступних порад:
- не спізнюйтесь. Якщо раптом не встигаєш, попередь про це
- будь чесними. Не можеш відповісти на якісь запитання на співбесіді, так і скажіть
- будь доброзичливим і ввічливим. Постарайся стати приємним співрозмовником. Саме такі люди добре вписуються в команду
- відповідай на запитання спокійно і чітко. Без спогадів про дитинство, розповідей про улюблені фільми й домашніх тварин
- правильно виберіть стиль спілкування
- не нервуйте. Випийте склянку води й зробіть кілька глибоких вдихів. Коли хвилюєтеся, складно справити гарне враження
- ставте запитання. Так ви покажете свою зацікавленість та ініціативність. А ще дізнаєтесь важливу інформацію, яка може вплинути на рішення
- зворотний зв’язок допомагає працювати над помилками та покращувати навички
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