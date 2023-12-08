Вот какую ошибку категорически нельзя совершать во время собеседования: все испортите
Независимо от того, насколько вы идеально подходите для работы, на которую подались, есть одна вещь, которая может оттолкнуть вашего будущего работодателя. Это следует учесть во время собеседования.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Что следует знать
Все начинается с, казалось бы с простого вопроса, который вам неизбежно зададут: "Почему вы уволились с прошлой работы?"
И здесь вероятно вы захотите сказать правду - возможно, ваш босс тиран и всю тяжелую работу, которую вы проделывали, просто не ценили.
Однако эксперты говорят, что негативные отзывы о вашем прошлом работодателе не принесут вам никаких баллов на собеседовании. Отрицательные отзывы могут только отпугнуть работодателя на собеседовании.
Также следует запомнить раз и навсегда, что ложь никогда не приносит прибыли. Если и приносит, то очень скоро делает тебя зависимым от нее. Сказать на собеседовании, что ты все еще работаешь в предыдущей компании, когда тебя уволили, просто для того, чтобы казаться дефицитным кадром - большая ошибка.
Помните, что во время собеседования следует быть искренними, не пытаться слишком нравиться и вызывать подозрения.
Как вести себя на собеседовании
Для того чтобы прости собеседование, следует следовать таким советам:
- не опаздывайте. Если вдруг не успеваешь, предупреди об этом
- будь честными. Не можешь ответить на какие-нибудь вопросы на собеседовании, так и скажите
- будь дружелюбным и вежливым. Постарайся стать приятным собеседником. Именно такие люди хорошо вписываются в команду
- отвечай на вопросы спокойно и четко. Без воспоминаний о детстве, рассказов о любимых фильмах и домашних животных
- правильно выберите стиль общения
- не нервничайте. Выпейте стакан воды и сделайте несколько глубоких вдохов. Когда волнуетесь, сложно произвести хорошее впечатление
- задавайте вопросы. Так вы покажете свою заинтересованность и инициативность. А еще узнаете важную информацию, которая может повлиять на решение
- обратная связь помогает работать над ошибками и улучшать навыки
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