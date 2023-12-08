Вот какую ошибку категорически нельзя совершать во время собеседования: все испортите

Независимо от того, насколько вы идеально подходите для работы, на которую подались, есть одна вещь, которая может оттолкнуть вашего будущего работодателя. Это следует учесть во время собеседования.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что следует знать

Все начинается с, казалось бы с простого вопроса, который вам неизбежно зададут: "Почему вы уволились с прошлой работы?"

И здесь вероятно вы захотите сказать правду - возможно, ваш босс тиран и всю тяжелую работу, которую вы проделывали, просто не ценили.

Однако эксперты говорят, что негативные отзывы о вашем прошлом работодателе не принесут вам никаких баллов на собеседовании. Отрицательные отзывы могут только отпугнуть работодателя на собеседовании.

Также следует запомнить раз и навсегда, что ложь никогда не приносит прибыли. Если и приносит, то очень скоро делает тебя зависимым от нее. Сказать на собеседовании, что ты все еще работаешь в предыдущей компании, когда тебя уволили, просто для того, чтобы казаться дефицитным кадром - большая ошибка.