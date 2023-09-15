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Вот какую часть дома нужно утеплить, чтобы зимой не мерзнуть

Пятница 15 сентября 2023 18:03
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Вот какую часть дома нужно утеплить, чтобы зимой не мерзнуть Как утеплить пол в доме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы с приходом холодов дом оставался уютным и теплым, следует заранее позаботиться об утеплении. Кроме обогревателей и теплой одежды необходимо утеплить пол.

Что выбрать и как правильно утеплить, сообщает Energysavingtrust.

Чем утеплить

В зависимости от типа пола и утепления можно выбрать разные материалы на любой кошелек.

Минеральная вата - недорогой материал, эффективен и как утеплитель, и как звукоизоляция. К тому же вата очень проста в монтаже, устойчива к биологическим загрязнениям.

Однако важно знать, что такой материал может вызвать аллергию, а также хорошо впитывает воду.

Также можно утеплить пенопластом - полимером, который устойчив к влаге. Материал не деформируется, не пропускает тепло и поглощает шум. Сыпучие материалы - керамзит или древесная стружка обладают отличными теплоизоляционными свойствами.

Этапы утепления полов

Сначала старое покрытие нужно снять к основе. Также удаляется старая стяжка. После этого происходит:

  • гидроизоляция
  • укладка утеплителя
  • заключение дополнительного слоя пленки
  • заключение армирующей сетки
  • заливается цементно-песчаная смесь
  • после высыхания дважды покрывается грунтовкой
  • на готовую стяжку укладывается финишное покрытие

В конце, чтобы утепление пола было еще лучше, стоит знать о таких нюансах:

  • нужно закрыть щели между полом и плинтусами, чтобы уменьшить сквозняки, используя тюбик герметика
  • добавить ковер из более толстых материалов, поскольку они имеют большую теплоизоляцию

Как удержать тепло в доме

Тепло из дома может выходить через окна, поэтому стоит кое-что знать.

Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.

С наступлением холодов переведите окна в зимний режим. Тогда возрастут шансы сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.

К тому же сами окна можно тоже утеплить. Теплоэкономная пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло из-за своих термоизоляционных свойств.

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