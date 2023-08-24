Ось який засіб категорично не можна додавати у машинку під час прання

Що може статись

Поломка приладу

Важливо пам'ятати, що засоби для миття посуду не призначені для використання у пральних машинках.

Все тому, що надмірна кількість піни може пошкодити прилад. Пральні машини почнуть витрачати додаткову кількість води, прання займатиме набагато більше часу і часто трапляється так, що піна починає виливатися з приладу.

До того ж рештки піни будуть накопичуватися всередині барабана - з'явиться неприємний запах та пліснява.

Подразнення шкіри

Зазвичай такі засоби містять хімічні ароматизатори та агресивні речовини. Рештки цих речовин осідатимуть на тканині, призводячи до подразнень та навіть алергії.

Пошкодження одягу

Засіб для миття посуду покриє одяг мильною плівкою, внаслідок цього він стане жорстким. Порошки призначені не тільки для очищення тканин, але й для пом'якшення та захисту.

Скільки порошку додавати у машинку

Для того, щоб визначитися, скільки використовувати рідкого або сухого прального порошку, важливо враховувати деякі фактори:

ступінь забрудненості білизни - іноді плями настільки складні, що їх доведеться "виводити" іншими засобами, а не порошком

жорсткість води - у м'якій воді білизна переться краще. Для жорсткої води потрібен порошок з фосфатами

кількість одягу - виробник вказує на упаковці, скільки порошку потрібно для певного обсягу білизни

Якщо раптом на пачці або пляшці з порошком нічого не написано, ви можете розрахувати формулу самі. Запам'ятайте, що на 1 кг сухої білизни цілком вистачить 25 г сухого порошку або 1 ст. л рідкого.

Деякі люди вважають, що порошок можна засипати прямо в барабан - так він відпирає плями краще. Насправді це неправда - порошок потрібно сипати тільки в спеціальний відсік.

Ви відкриваєте машинку і бачите два відсіки - вони пронумеровані римськими цифрами або арабськими літерами. Третій відсік, як правило, позначений піктограмою, зірочкою або будь-яким іншим нейтральним символом - за розміром він завжди відрізняється від перших двох.

Найбільший відсік, який позначений цифрою II або буквою В - це відсік для порошку і основного прання. До речі, будь-які засоби проти накипу теж краще додавати в нього.