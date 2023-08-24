Вот какое средство категорически нельзя добавлять в машинку во время стирки

Что может произойти

Поломка прибора

Важно помнить, что средства для мытья посуды не предназначены для использования в стиральных машинах.

Все потому, что избыточное количество пены может повредить прибор. Стиральные машины начнут тратить дополнительное количество воды, стирка будет занимать гораздо больше времени и часто случается так, что пена начинает выливаться из прибора.

К тому же остатки пены будут накапливаться внутри барабана - появится неприятный запах и плесень.

Раздражение кожи

Обычно такие средства содержат химические ароматизаторы и агрессивные вещества. Остатки этих веществ будут оседать на ткани, приводя к раздражению и даже аллергии.

Повреждение одежды

Средство для мытья посуды покроет одежду мыльной пленкой, в результате чего она станет жесткой. Порошки предназначены не только для очищения тканей, но и для смягчения и защиты.

Сколько порошка добавлять в машинку

Для того чтобы определиться, сколько использовать жидкого или сухого стирального порошка, важно учитывать некоторые факторы:

степень загрязненности белья - иногда пятна настолько сложны, что их придется "выводить" другими средствами, а не порошком

жесткость воды - в мягкой воде белье стирается лучше. Для жесткой воды требуется порошок с фосфатами.

количество одежды - производитель указывает на упаковке, сколько порошка требуется для определенного объема белья

Если на пачке или бутылке с порошком ничего не написано, вы можете рассчитать формулу сами. Помните, что на 1 кг сухого белья вполне хватит 25 г сухого порошка или 1 ст. л жидкого.

Некоторые люди считают, что порошок можно засыпать прямо в барабан - так он отстирывает пятна лучше. На самом деле это неправда - порошок нужно сыпать только в специальный отсек.

Вы открываете машинку и видите два отсека - они пронумерованы римскими цифрами или арабскими буквами. Третий отсек, как правило, обозначен пиктограммой, звездочкой или любым другим нейтральным символом - по размеру он всегда отличается от первых двух.

Наибольший отсек, обозначенный цифрой II или буквой В - это отсек для порошка и основной стирки. Кстати, любые средства против накипи тоже лучше добавлять в него.