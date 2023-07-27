Як українцям економити гроші при користуванні пральною машинкою: три основні правила

Прання речей - це звичайна робота у домашньому господарстві, яка може значно збільшити рахунки за електроенергію, воду.

Як заощаджувати на пранні

Не періть в "години пік"

Зараз в Україні є можливість встановити лічильник на електроенергію день-ніч, якщо прати вночі, то тариф іде зі знижкою.

Прання за невисоких температур

Багато людей часто вибирають високу температуру для прання і дотримуються її, навіть якщо використовують миючий засіб, який вбиває мікроби за більш низьких температур.

Вибір холоднішого режиму не тільки заощадить значну кількість енергії, але й допоможе значно скоротити рахунки за електроенергію.

"Близько 90% енергії, пов'язаної з роботою пральної машини, посідає нагрівання води", - повідомила експерт.

Отже, чим прохолоднішою буде вода, яка пере одяг, тим більше грошей ви заощадите. Рекомендується прати одяг при температурі 30°C, щоб заощадити гроші, але при цьому отримати якісне прання.

Перевірте, скільки миючого засобу ви використовуєте

Миючі засоби та кондиціонери для білизни можуть бути надзвичайно дорогими, особливо якщо ви шукаєте екологічно чистий продукт.

Це означає, що використання занадто великої їх кількості може призвести до втрати грошей, а також до одягу, що зіпсувався.

"Рекомендується використовувати близько 110 мл прального порошку для одного завантаження білизни", - радить експерт.

Якщо ви використовуєте занадто багато прального порошку, вода буде щосили намагатися змити весь миючий засіб з вашого одягу. Це може призвести до накопичення залишків на речах, рушниках або постільній білизні, що може призвести до жорсткості одягу.