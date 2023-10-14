Ось який важливий ритуал повинні запровадити вдома всі батьки, щоб дитина краще читала

Які діти читають краще

Згідно з результатами міжнародного дослідження PIRLS 2021, яке вимірює рівень усвідомленості читання та розуміння для дітей початково-середньої школи, англійські діти посіли четверте місце в списку найкращих. Це дослідження охопило 400 тисяч 10-річних школярів із 57 країн світу, проте Україна в ньому поки участь не брала.

Авторка українських історій і мама двох дітей Катерина Сіль розповіла, що за результатами PISA 2018 26% українських 15-річних школярів не досягли базового рівня сформованості читацької компетентності. Тобто підлітки можуть прочитати слова у реченнях, проте не можуть аналізувати, синтезувати, інтерпретувати, зіставляти інформацію та робити висновки з прочитаного.

Інше дослідження від Державної служби якості освіти показало, що школярі 6-х і 8-х класів мають проблеми з завданнями прочитати та зрозуміти текст. Сіль додає, що таке невміння погано впливає на успіхи й з інших предметів, зокрема з математики, фізики, біології та історії.

Письменниця мешкала в Англії, тому мала можливість поспостерігати за батьками цієї країни. За її словами, батьки дітям обовʼязково читають книжки на ніч. Цей ритуал практикують більш ніж 70 років.

Дітям у 6-8 років англійські батьки читають переважно книжки з простими словами і безліччю малюнків. Зазвичай вони невеличкі і їх можна прочитати і обговорити з батьками за один вечір.

"А тепер уявіть 7-річну дитину: вже вміє читати, але читання ще дається із зусиллями. Але щовечора ця дитина читає з мамою чи татом одну коротеньку художню історію або книжку-картинку. І за вечір прочитує цілу книжку! Уявили відчуття успіху, тріумфу і усвідомлення власної сили цієї дитини?" - каже письменниця.

Головне завдання книжки-картинки - зафіксувати в дитині момент успіху і підсилити її внутрішнє "я можу". Також дитина у такий спосіб ще отримує спогади про дитинство.

Як привчити дітей читати

Катерина Сіль назвала кілька порад, які допоможуть привчити дітей читати. Серед них: