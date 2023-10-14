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Вот какой важный ритуал должны ввести дома все родители, чтобы ребенок лучше читал

Как научить ребенка читать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Современные родители стремятся научить ребенка читать самостоятельно, не откладывая это до начала школы. Однако это не всегда удается сделать. Поэтому следует знать о методике, которая поможет научить ребенка читать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Освіторії.

Какие дети читают лучше

Согласно результатам международного исследования PIRLS 2021, которое измеряет уровень осознанности чтения и понимания детей начально-средней школы, английские дети заняли четвертое место в списке лучших. Это исследование охватило 400 тысяч 10-летних школьников из 57 стран мира, однако Украина в нем пока не участвовала.

Автор украинских историй и мама двоих детей Екатерина Силь рассказала, что по результатам PISA 2018 26% украинских 15-летних школьников не достигли базового уровня сформированности читательской компетентности. То есть подростки могут прочитать слова в предложениях, однако не могут анализировать, синтезировать, интерпретировать, сопоставлять информацию и делать выводы из прочитанного.

Другое исследование от Государственной службы качества образования показало, что у школьников 6-х и 8-х классов проблемы с задачами прочитать и понять текст. Силь добавляет, что такое неумение плохо влияет на успехи и по другим предметам, в частности по математике, физике, биологии и истории.

Писательница жила в Англии, поэтому имела возможность понаблюдать за родителями этой страны. По ее словам, родители детям обязательно читают книги на ночь. Этот ритуал практикуют более 70 лет.

Детям в 6-8 лет английские родители читают в основном книги с простыми словами и множеством рисунков. Обычно они небольшие и их можно прочесть и обсудить с родителями за один вечер.

"А теперь представьте 7-летнего ребенка: уже умеет читать, но чтение еще дается с усилиями. Но каждый вечер этот ребенок читает с мамой или папой одну коротенькую художественную историю или книгу-картинку. И за вечер считывает целую книгу! Представили ощущение успеха, триумфа и осознание собственной силы этого ребенка? - говорит писательница.

Главная задача книги-картинки - зафиксировать в ребенке момент успеха и усилить его внутреннее "я могу". Также ребенок таким образом еще получает воспоминания о детстве.

Как приучить детей читать

Екатерина Силь назвала несколько советов, которые помогут приучить детей читать. Среди них:

  • начните читать с ребенком перед сном каждый день и хотя бы 15 минут
  • внесите в свой календарь дел время на чтение с ребенком, отложив просмотр сериалов или вечернюю тренировку на позже
  • привлекайте к чтению и других членов семьи - папу, бабушек и дедушек
  • создайте маленькую детскую библиотеку, чтобы ребенок мог выбирать ту книгу, которую хочет. Не предлагайте длинные. Соблюдайте правила одной маленькой. Также задавайте вопрос вроде "О чем книга? Почему герой сделал так?"
  • запишитесь в ближайшую библиотеку вместе с ребенком или обменивайтесь книгами-картинками в классе
  • начинайте традицию чтения постепенно, сначала начните вы, затем поочередно с ребенком. Когда он привыкнет к традиции перед сном, то увидит, что это интересно, приятно и несложно
  • книги-картинки интересны и подросткам и взрослым. Краткие истории позволяют придать собственной фантазии

Ранее мы сообщали, почему перевод ребенка в другую школу - не всегда хорошая идея.

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