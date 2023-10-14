Ось який важливий ритуал повинні запровадити вдома всі батьки, щоб дитина краще читала

Сучасні батьки прагнуть навчити дитину читати самостійно, не відкладаючи це до початку школи. Однак, це не завжди вдається зробити. Тому варто знати про методику, яка допоможе навчити дитину читати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Освіторії .

Які діти читають краще

Згідно з результатами міжнародного дослідження PIRLS 2021, яке вимірює рівень усвідомленості читання та розуміння для дітей початково-середньої школи, англійські діти посіли четверте місце в списку найкращих. Це дослідження охопило 400 тисяч 10-річних школярів із 57 країн світу, проте Україна в ньому поки участь не брала.

Авторка українських історій і мама двох дітей Катерина Сіль розповіла, що за результатами PISA 2018 26% українських 15-річних школярів не досягли базового рівня сформованості читацької компетентності. Тобто підлітки можуть прочитати слова у реченнях, проте не можуть аналізувати, синтезувати, інтерпретувати, зіставляти інформацію та робити висновки з прочитаного.

Інше дослідження від Державної служби якості освіти показало, що школярі 6-х і 8-х класів мають проблеми з завданнями прочитати та зрозуміти текст. Сіль додає, що таке невміння погано впливає на успіхи й з інших предметів, зокрема з математики, фізики, біології та історії.

Письменниця мешкала в Англії, тому мала можливість поспостерігати за батьками цієї країни. За її словами, батьки дітям обовʼязково читають книжки на ніч. Цей ритуал практикують більш ніж 70 років.

Дітям у 6-8 років англійські батьки читають переважно книжки з простими словами і безліччю малюнків. Зазвичай вони невеличкі і їх можна прочитати і обговорити з батьками за один вечір.

"А тепер уявіть 7-річну дитину: вже вміє читати, але читання ще дається із зусиллями. Але щовечора ця дитина читає з мамою чи татом одну коротеньку художню історію або книжку-картинку. І за вечір прочитує цілу книжку! Уявили відчуття успіху, тріумфу і усвідомлення власної сили цієї дитини?" - каже письменниця.

Головне завдання книжки-картинки - зафіксувати в дитині момент успіху і підсилити її внутрішнє "я можу". Також дитина у такий спосіб ще отримує спогади про дитинство.

Як привчити дітей читати

Катерина Сіль назвала кілька порад, які допоможуть привчити дітей читати. Серед них: