Вот какой важный ритуал должны ввести дома все родители, чтобы ребенок лучше читал

Современные родители стремятся научить ребенка читать самостоятельно, не откладывая это до начала школы. Однако это не всегда удается сделать. Поэтому следует знать о методике, которая поможет научить ребенка читать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Освіторії .

Какие дети читают лучше

Согласно результатам международного исследования PIRLS 2021, которое измеряет уровень осознанности чтения и понимания детей начально-средней школы, английские дети заняли четвертое место в списке лучших. Это исследование охватило 400 тысяч 10-летних школьников из 57 стран мира, однако Украина в нем пока не участвовала.

Автор украинских историй и мама двоих детей Екатерина Силь рассказала, что по результатам PISA 2018 26% украинских 15-летних школьников не достигли базового уровня сформированности читательской компетентности. То есть подростки могут прочитать слова в предложениях, однако не могут анализировать, синтезировать, интерпретировать, сопоставлять информацию и делать выводы из прочитанного.

Другое исследование от Государственной службы качества образования показало, что у школьников 6-х и 8-х классов проблемы с задачами прочитать и понять текст. Силь добавляет, что такое неумение плохо влияет на успехи и по другим предметам, в частности по математике, физике, биологии и истории.

Писательница жила в Англии, поэтому имела возможность понаблюдать за родителями этой страны. По ее словам, родители детям обязательно читают книги на ночь. Этот ритуал практикуют более 70 лет.

Детям в 6-8 лет английские родители читают в основном книги с простыми словами и множеством рисунков. Обычно они небольшие и их можно прочесть и обсудить с родителями за один вечер.

"А теперь представьте 7-летнего ребенка: уже умеет читать, но чтение еще дается с усилиями. Но каждый вечер этот ребенок читает с мамой или папой одну коротенькую художественную историю или книгу-картинку. И за вечер считывает целую книгу! Представили ощущение успеха, триумфа и осознание собственной силы этого ребенка? - говорит писательница.

Главная задача книги-картинки - зафиксировать в ребенке момент успеха и усилить его внутреннее "я могу". Также ребенок таким образом еще получает воспоминания о детстве.

Как приучить детей читать

Екатерина Силь назвала несколько советов, которые помогут приучить детей читать. Среди них: