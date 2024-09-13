Ось яким повинен бути сніданок, щоб покращити пам'ять, імунітет та "зарядитись" енергією

балансований сніданок говорить про збалансованість не лише поживних речовин, а й груп продуктів. Він, як правило, включає комбінацію макроелементів - вуглеводів, білків і корисних жирів.

Такий сніданок поєднує вибір із різних груп продуктів, включаючи варіанти: нежирні або рослинні білки, цільні зерна, фрукти, овочі та молочні альтернативи.