Ось яким повинен бути сніданок, щоб покращити пам'ять, імунітет та "зарядитись" енергією

Усі знають, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня. Після нічного голодування сніданок допомагає відновити рівень глюкози, що підтримує роботу мозку та фізичну енергію. Однак, важливо, щоб цей прийом їжі був саме збалансованим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
балансований сніданок говорить про збалансованість не лише поживних речовин, а й груп продуктів. Він, як правило, включає комбінацію макроелементів - вуглеводів, білків і корисних жирів.
Такий сніданок поєднує вибір із різних груп продуктів, включаючи варіанти: нежирні або рослинні білки, цільні зерна, фрукти, овочі та молочні альтернативи.
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