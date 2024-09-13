UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось яким повинен бути сніданок, щоб покращити пам'ять, імунітет та "зарядитись" енергією

Які продукти потрібно їсти на сніданок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі знають, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня. Після нічного голодування сніданок допомагає відновити рівень глюкози, що підтримує роботу мозку та фізичну енергію. Однак, важливо, щоб цей прийом їжі був саме збалансованим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

балансований сніданок говорить про збалансованість не лише поживних речовин, а й груп продуктів. Він, як правило, включає комбінацію макроелементів - вуглеводів, білків і корисних жирів.

Такий сніданок поєднує вибір із різних груп продуктів, включаючи варіанти: нежирні або рослинні білки, цільні зерна, фрукти, овочі та молочні альтернативи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдоров'я