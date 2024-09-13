Вот каким должен быть завтрак, чтобы улучшить память, иммунитет и "зарядиться" энергией

Все знают, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. После ночного голодания завтрак помогает восстановить уровень глюкозы, поддерживающий работу мозга и физическую энергию. Однако важно, чтобы этот прием пищи был именно сбалансированным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
балансированный завтрак говорит о сбалансированности не только питательных веществ, но и групп продуктов. Он, как правило, включает комбинацию макроэлементов - углеводов, белков и полезных жиров.
Завтрак объединяет выбор из различных групп продуктов, включая варианты: нежирные или растительные белки, цельные зерна, фрукты, овощи и молочные альтернативы.
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