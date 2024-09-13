Вот каким должен быть завтрак, чтобы улучшить память, иммунитет и "зарядиться" энергией

балансированный завтрак говорит о сбалансированности не только питательных веществ, но и групп продуктов. Он, как правило, включает комбинацию макроэлементов - углеводов, белков и полезных жиров.

Завтрак объединяет выбор из различных групп продуктов, включая варианты: нежирные или растительные белки, цельные зерна, фрукты, овощи и молочные альтернативы.