Ось яким повинен бути сніданок, щоб покращити пам'ять, імунітет та "зарядитись" енергією

Усі знають, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня. Після нічного голодування сніданок допомагає відновити рівень глюкози, що підтримує роботу мозку та фізичну енергію. Однак, важливо, щоб цей прийом їжі був саме збалансованим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Що таке збалансований сніданок

Дієтолог Крістен Карлі розповіла, що з балансований сніданок говорить про збалансованість не лише поживних речовин, а й груп продуктів. Він, як правило, включає комбінацію макроелементів - вуглеводів, білків і корисних жирів.

Такий сніданок поєднує вибір із різних груп продуктів, включаючи варіанти: нежирні або рослинні білки, цільні зерна, фрукти, овочі та молочні альтернативи.

Що входить до складу

Три групи макроелементів, які містяться у збалансованому сніданку, уповільнюють травлення, сприяючи підвищенню ситості та стабільному рівню енергії, що ідеально підходить для початку дня.

Білок сприяє зростанню, підтримці та відновленню м’язів і тканин, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові.

Багаті білками сніданки включають яйця, йогурт, сир, горіхи, насіння, нежирне м’ясо та тофу.

Тим часом вуглеводи, особливо складні, що містять клітковину, служать основним джерелом енергії для мозку та тіла та допомагають травленню та метаболізму.

Складні вуглеводи можна знайти у фруктах, овочах, бобових і цільнозернових продуктах, таких як овес і цільнозерновий хліб.

Користь для здоров'я

Здорові жири важливі для здоров’я мозку та клітин, а також для засвоєння жиророзчинних вітамінів. Джерела здорового жиру, які ідеально підходять для ранкової їжі, включають авокадо, горіхи, насіння та оливкову олію.

Мікроелементи, такі як вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, підтримують мозок, імунітет і загальне здоров’я, а також здоровий рівень енергії.

Продукти рослинного походження, такі як фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та бобові, є особливо багатими джерелами мікроелементів. Однак інші мікроелементи, такі як вітаміни групи B і деякі мінерали, найкраще містяться в нежирному м’ясі, морепродуктах, яйцях і молочних продуктах.